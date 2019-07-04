Akşam saatlerinde, Osmaniye Amanos Dağları eteklerinde bulunan Karaçay Vadisi Karaçay Şelalesi mevkii Fellahın Çınarı olarak bilinen bölgede henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına kayalık bölge olması nedeniyle ekipler karadan müdahalede güçlük çekerken, havadan 5 söndürme helikopteri destek veriyor.

Osmaniye Orman İşletme Müdürü Abdulsamet Doğar, yangın nedeniyle şu anda yaklaşık 2 hektarlık bir alanın zarar gördüğünü, havadan söndürme çalışmalarına karadan 15 arasöz, iş makinesi ve 100 orman işçisi ile müdahale edildiğini belirtti. Doğar, yangını kısa süre içerisinde kontrol altına almayı hedeflediklerini söyledi.