Aynı zamanda hem hamilelik pozunu hem de oğlunun fotoğrafını ilk kez paylaşan 34 yaşındaki oyuncu, çocuklar yararına bir de hayır işine aracı oldu.

Amanda Seyfried, takipçilerini dünyanın çeşitli yerlerinde savaştan etkilenen çocuklar için faaliyet gösteren Inara Org ve War Child adlı kuruluşlar yaranına bağış yapmaya çağırdı.