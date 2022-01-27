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Broadway'in önde gelen isimlerinden Nick Cordero (41), Temmuz 2020'de koronavirüse karşı aylarca sürdürdüğü mücadeleyi kaybetmişti.

Cordero, kendisi gibi oyuncu olan eşi Amanda ve o dönem yeni dünyaya gelen oğlu Eduardo'yu geride bırakarak hayata veda etmiş, baba olmanın keyfini bile çıkaramamıştı.

Eşine duyduğu özlemi her fırsatta dile getiren Amanda Kloots, önceki gün sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

"BU VİDEOYU İZLEMEK BENİ ÜZÜYORDU"

Kloots, eşi hastalanmadan önce Cordero'nun oğlunu beslerken çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü yıldız, gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

Bugün telefonumun hafızasından çıktı bu video. Bu benim en sevdiğim "baba- oğul" anlarını gösteren video. Eskiden bunu izlemek beni üzüyordu. Ama şimdi gülümseyerek izliyorum.

"ÖLÜMDEN ÖĞRENDİĞİMİZ EN ÖNEMLİ ŞEY..."

Eşinin vefatından çıkardığı dersleri de takipçileriyle paylaşan Amanda Kloost, şunları yazdı:

Bence ölümden öğrendiğimiz en önemli şey hayatın nasıl yaşanacağı. Son zamanlarda birçok insan hayatını kaybetti ve bu benim, ölümün bize ne öğrettiği konusunda düşünmeme yol açtı. Ölümden hangi dersleri çıkarabiliriz? Belki şu anda bir yas sürecinden geçiyor olabilirim. Belki de artık ihtiyatı "rüzgara savurma" evresindeyim. Bir arkadaşım bana hissettiğim bu duyguyu isimlendirmek zorunda olmadığımı söyledi. Bir başka arkadaşım da kendimi "yenilmez hissetmem gerektiğini" belirtti. Bu iki fikri de sevdim. Kendimi, duygularımı isimlendirmeden yenilmez hissediyorum.

"YARINI BEKLEME"

Kloost, kendine "Her günümü nasıl en dolu şekilde yaşayabilirim?" diye sorduğunu belirtti. Ünlü isim, ilk adım olarak istediği herhangi bir şeyi yapmak için "yarını bekleme" ilkesini benimsediğini vurguladı. Ardından da kendisi için yaşamak istediği hayatı oluşturduğunu, hayatının kontrolünü eline aldığını vurguladı. Amanda Kloost, ölümden çıkardığı en önemli dersin "hayatın ne kadar da değerli olduğunu anlamak ve geriye sadece güzelliklerin kaldığını fark etmek" olduğunu da belirtti.

Kloost'un bu paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda mesaj geldi. Bir takipçisi, "Geçen yıl kocamı kaybettiğimde derin bir acı ve üzüntünün, neşe ve mutlulukla birlikte de var olabileceğini öğrendim." diye yazdı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı da "Bugün sizin bu mesajınıza ihtiyacım vardı. Şu anda hayatımı yaşamıyorum, aslında uzun zamandır yaşamıyorum." diyerek Amanda Kloost'un paylaşımından nasıl etkilendiğini anlattı.

"ONSUZ BİR HAYATI HAYAL EDEMİYORUM"

Öte yandan Amanda Kloots, 2017'den beri evli olduğu eşi Nick Cordero'nun vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Paylaşımında Cordero'nun bir fotoğrafına yer veren Kloost gönderisinde "Tanrının artık cennette bir meleği daha var. Sevgili kocam bu sabah hayata veda etti." diye başlamıştı. Nick Cordero'nun son anlarında ailesinin sevgisiyle sarmalandığını belirten Amanda Kloost, kalbinin paramparça olduğunu ifade etmişti. Kloost, "Onsuz bir hayatı hayal edemiyorum. Nick çok parlak bir ışıktı. Elvis ve ben onunla yaptığımız her şeyi özleyeceğiz." demişti.

Cordero, hayatını kaybettiğinde birkaç aylık olan oğlu Elvis Eduardo şu anda iki yaşında.