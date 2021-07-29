"HER ZAMAN ÇIPLAK GEZMEK ZORUNDA MISIN?"

Öte yandan 2008 yılında Chris Hughes ile nikah masasına oturan ünlü sunucu, çarpıcı bir itirafta bulunmuştu. Holden, programda giydiği dekolteli elbise ve üstsüz fotoğraflar hakkında kızlarının ne düşündüğü sorusuna yanıt vermişti.

Amanda Holden, "Geçen akşam duştan üstsüz bir şekilde çıkıp, Lexi'ye 'İyi geceler' demek için odasına gittim. O sırada FaceTime üzerinden bir arkadaşı ile konuşan Lexi, beni çıplak görünce 'Anne! Anne! Her zaman çıplak gezmek zorunda mısın?' diye bana bağırdı." demişti.

Holden, bunun üzerine kızına bağırarak, bu şekilde kendisi ile konuşamayacağını söylediğini ifade etmişti.