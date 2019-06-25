25 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Youtube'un ve Instagram'ın en popüler isimlerinden biri olan oyuncu ve model Amanda Cerny'nin, yayınladığı son fotoğraf sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Cerny, kendisinin ve sevgilisi Johannes Bartl ile çırılçıplak yer aldığı bir fotoğrafı paylaştı.
Cerny yayınladığı kareye, "Doğum günü elbisemi deniyorum" notunu düştü.
Jamaica'dan paylaşım yapan çiftin karesi 1 milyon fazla beğeni aldı.
27 yaşındaki Cerny geçtiğimiz yıllarda Türk Bayrağı ile fotoğraf paylaşmıştı. Instagram'da 25 milyonu aşkın takipçisi olan sosyal medya yıldızına, Türk hayranlarından yorum ve beğeni yağmıştı.
TÜRK TAKİPÇİSİYLE YAZIŞMASI GÜNDEM OLMUŞTU
Snapchat yıldızı Amanda Cerny'nin cesur pozlarını gören onu Yozgat'a davet eden Cafer Lalek adındaki Twitter kullanıcısına Cerny'den yanıt gelince Twitter çalkalandı.
25 yaşındaki ABD'li Snapchat yıldızı Amanda Cerny, 'Ada hayatı' yazdığı seksi bir pozunu Twitter'dan paylaştı. Pek çok takipçisinden beğeni alan Cerny'ye Türkiye'den Cafer Lalek adında bir Twitter kullanıcısı yanıt yazdı.
'Yozgada gelirsen seni bir gün misafir edebilirim' yazan kullanıcıya Cerny'den cevap geldi: 'Bing çok kötü bir çeviri yaptı, hahaha. Ama anladığım kadarıyla Türkiye'yi ziyaret etmem gerektiğini söylüyorsun'. Amanda Cerny'nin bu yanıtı Twitter'da adeta patladı. 3 bin retweet ve 5 bine yakın beğeni alan bu yanıtın üstüne Cafer Lalek 'Türkçen yog mu' yazdı.
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