25 yaşındaki ABD'li Snapchat yıldızı Amanda Cerny, 'Ada hayatı' yazdığı seksi bir pozunu Twitter'dan paylaştı. Pek çok takipçisinden beğeni alan Cerny'ye Türkiye'den Cafer Lalek adında bir Twitter kullanıcısı yanıt yazdı.



'Yozgada gelirsen seni bir gün misafir edebilirim' yazan kullanıcıya Cerny'den cevap geldi: 'Bing çok kötü bir çeviri yaptı, hahaha. Ama anladığım kadarıyla Türkiye'yi ziyaret etmem gerektiğini söylüyorsun'. Amanda Cerny'nin bu yanıtı Twitter'da adeta patladı. 3 bin retweet ve 5 bine yakın beğeni alan bu yanıtın üstüne Cafer Lalek 'Türkçen yog mu' yazdı.