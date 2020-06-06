Uluslararası hukuk ve insan hakları alanında uzmanlaşmış, bu alanda da çalışmalar yürüten tüm dünyanın tanıdığı bir avukat olan Amal Clooney ve yetenekli bir oyuncu olmasının yanı sıra aktivist kimliğiyle bilinen George Clooney çifti yaptıkları yardımlarla tüm dünyada kendilerinden bahsettiriyorlar.