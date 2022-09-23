"Serdar Bey'i kim üzdüyse karşısında beni bulur"

Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment iş birliğiyle sahnelenen "Amadeus" yeni sezonu açtı. Selçuk Yöntem’e, Tansu Biçer ile Dilan Çiçek Deniz’in eşlik ettiği oyunun prömiyeri kapalı gişe gerçekleşti.

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; "Amadeus"u izlemeye gelenler arasında Dilan Çiçek Deniz’in nişanlısı Thor Saevarsson ve önceki sezonlarda oyunda Mozart’ı canlandıran Okan Bayülgen’in yanı sıra Nurgül Yeşilçay, Nur Fettahoğlu, Tülin Özen de vardı.

Oyun öncesinde sorulara yanıt veren Nurgül Yeşilçay, "Çok güzel bir oyun olacağından eminim" dedi.

Geçtiğimiz hafta Özbekistan'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Taşkent Film Festivali'nde Türk sineması için düzenlenen özel bir geceye katılan Yeşilçay, orada Burak Özçivit ile birlikte yaşanan "Törene katılan diğer Türk oyuncularla sahneye çıkmak istemedi" tartışmaları hakkında konuştu.

"ORGANİZASYON SIKINTISI"

Böyle bir durum olmadığını belirten Yeşilçay, "Organizasyon sıkıntısı oldu. Her zaman olabilecek şeyler. Serdar (Gökhan) Bey'i kim üzdüyse karşısında beni bulur. Öyle bir şey olabilir mi o bizim baş tacımız" diyerek yaşananların yanlış anlaşılmalardan ibaret olduğunu anlattı.

Berk Atan, Selin Yağcıoğlu ile biten ilişkisi hakkındaki sorulara, "Her ilişkiye bitsin veya kavga edilsin diye başlanmıyor. Ayrılıklar ve barışmalar olabiliyor" diyerek net bir cevap vermedi.

Geçen sezon "Amadeus"ta rol alan Okan Bayülgen, oyunun prömiyerine sevgilisi Selin Atasoy ile katıldı.

Thor Saevarsson, nişanlısı Dilan Çiçek Deniz'in posterinin önünde poz verdi.

Nur Fettahoğlu da oyunu izlemeye gelenler arasındaydı.