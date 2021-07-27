Alzheimer hastası kadın 3 gündür kayıp

İHA

Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Çepnibektaş Mahallesi'ndeki evinden 25 Temmuz Pazar Günü çıkan alzheimer hastası Yadigar Özcan'dan bir daha haber alamayan yakınları durumu Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Jandarma, AFAD, AKUT ile ANDA arama ve kurtarma ekipleri bölgede arama çalışmaları başlattı.

Öte yandan Özcan'ın kaybolduğu yer ile Çepnibektaş, Çepnidere, Çatalköprü ve Irlamaz kırsalında drone ve iz takip köpeğiyle de arama çalışmaları gerçekleştiriliyor.