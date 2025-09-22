Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Alzheimer hastası 6 gündür aranıyor | Son dakika haberleri

        Kayıp Alzheimer hastasını arama çalışmaları 6'ncı gününde

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Ramazan Batur'u arama çalışmaları 6'ncı günde de devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2025 - 16:38 Güncelleme: 22.09.2025 - 16:38
        Alzheimer hastası 6 gündür aranıyor
        Siirt'in Kurtalan ilçesinde Alzheimer hastası Ramazan Batur (82), 17 Eylül'de saat 15.00 sıralarında, Karabağ köyündeki evinden ayrıldı, bir daha dönmedi.

        Ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        AFAD koordinesinde başlatılan ve 6’ncı gününde süren çalışmalar, Muş'tan gelen AFAD ekibi ile Kızılay, Sosyal Hizmet Merkezleri, İHH ve Umut Kervanı ekiplerinin katılımıyla 214 personel tarafından, 2 iz takip köpeği, termal drone ve zırhlı araç gözetleme sistemleriyle sürüyor.

