Alzheimer hastası 12 gün sonra ölü bulundu

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Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Akköy Mahallesi'nde yıllardır bir sitede çalışarak emekli olan 2 çocuk babası Alzheimer hastası Yılmaz Güneş (87), 12 gün önce ayrıldığı evine bir daha dönmedi.

Güneş'in evine dönmemesi üzerine çocukları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Aile yakınları ile jandarma ekipleri Güneş'in bulunması için çalışma başlattı. Güneş'in en son Akköy sınırları içerisindeki zeytinliğine gittiği bilgisi üzerine bölgede çalışma gerçekleştirildi.

VATANDAŞLAR DAĞDA BULDU

Arama çalışmalarının 12'nci gününde Akköy Mahallesi'nde avlanmak için dağda bulunan bir grup ise makilikler arasında bir cansız beden buldu. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinde cansız bedenin kayıp olarak aranan Yılmaz Güneş'e ait olduğu belirlendi.

Güneş'in cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp'taki incelemenin ardından Güneş'in cenazesi Akköy Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.