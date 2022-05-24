Alzaymır hastası yaşlı kadın balkondan düştü

Bağcılar'da Yüzyıl Mahallesi 2227. Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında oturan alzaymır hastası Zahide Peker, evinin balkonundan düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Peker'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Peker'in cesedi incelemelerin ardından morga kaldırıldı.