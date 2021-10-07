Alzaymır hastası yanarak can verdi

Olay, Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Yavaş Mahallesi'nde meydana geldi. İkametinde tutuşturucu jel ile sobayı yakmak isteyen Dursun Çakmak (75), yanlışlıkla üzerine de döktü.

Sobadan sıçrayan alevler ile birlikte kıyafetleri tutuşan yaşlı adam, evin içerisinde feci şekilde yandı. Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekipleriyle birlikte olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.