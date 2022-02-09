Alzaymır hastası kadının feci sonu!

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, 90 yaşındaki kadın, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Saruhanlı'nın Gümülceli Mahallesi'nde saat 08.45 sıralarında tek katlı bir evde yangın çıkması üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yaptıkları tespitte ev sahibi 90 yaşındaki Kadriye Sarıdere'nin yanmış cansız bedenine ulaştı.

Sobanın yanında bulunan ve alzaymır hastası olduğu öğrenilen talihsiz kadının cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının ise, sobadan çıkan kıvılcımlardan meydana geldiği öğrenildi.