Alzaymır hastaları kaybettikleri becerileri TPS tedavisiyle geri kazanabiliyor

Özön, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafif unutkanlıklarla başlayan alzaymırın, ilerleyen süreçte yakın bellek bozuklukları ve davranış değişikliklerine, hastanın konuşamama ve yürüyememesine neden olabildiğini belirtti.
Alzaymırın genellikle 65 yaşından sonra görüldüğünü ama daha erken yaşlarda da ortaya çıkabildiğini söyleyen Özön, "65 yaş üstü her 100 kişiden 8'inde alzaymır görülüyor. 65 yaşından sonra her 5 yılda bir görülme sıklığı iki kat artıyor. İnsan ömrü uzadıkça yaş ortalaması arttığı için bu hastalığın görülme oranı giderek artıyor. 85 yaş üstünde her 2 kişiden birine alzaymır teşhisi konuluyor." dedi.
Özön, Türkiye'de yaklaşık 600 bin, dünyada ise 44 milyon kişinin alzaymır olduğunu belirterek, "Alzaymıra karşı kullanılan 2-3 tane ilaç var. Bu ilaçlar, hastanın semptomlarını azaltma, bir miktar iyileşme ve hastalığı yavaşlatma üzerine ama hastalığın kesin bir tedavisi yok." ifadelerini kullandı.
- "TPS, hastalar ve hasta yakınları için umut oldu"
Alzaymır tedavisi için uygulanmaya başlanan TPS yöntemi hakkında bilgi veren Özön, şöyle konuştu:
"TPS, devrim niteliğinde bir tedavi, hastalar ve hasta yakınları için umut oldu. TPS, beynin dışarıdan ultrasonik dalgalarla uyarılmasına dayalı bir yöntem. Özellikle fonksiyonunu kaybetmiş bölgeleri, dışarıdan ultrasonik dalgalarla uyartıyoruz. Bu metot Avrupa Birliği'nde onaylı. Hastalara iki hafta boyunca 6 seans uygulanıyor. Her seans yaklaşık 30 dakika sürüyor. Bu yöntemle beynin fonksiyonunu kaybetmiş nöronları, dışarıdan ultrasonik dalgalarla uyarılıyor. Özellikle beyin büyüme hormonunu uyartıyoruz. Oradaki iyon kanallarının geçirgenliği, kan akışı artıyor. Bu şekilde 6 seansı tamamladıktan sonra 6 haftada bir tek seans şeklinde uygulamaya devam ediyoruz."
- "Hastamızın normalde etrafla hiçbir iletişimi yokken iletişimi arttı"
Özön, TPS'nin özellikle hafif ve orta dereceli hastalarda etkili olduğunu dile getirerek, "TPS uyguladığımız hastaların özellikle sözel akıcılığı ve sosyal iletişimi artıyor. Geçen haftalarda 6 seansı tamamladığımız orta dereceyi biraz geçmiş hastamızın normalde etrafla hiçbir iletişimi yokken iletişimi arttı. Daha önce televizyon izlemezken televizyon izler, cep telefonuna bakar hale geldi." dedi.
Doç. Dr. Özön, 4 yıl önce alzaymır tanısı alan 60 yaşındaki bir hastanın da uygulanan tedavinin ardından sözlü iletişiminin arttığını anlattı.
TPS tedavisinin dünya genelinde şu ana kadar yaklaşık 1500 hastada uygulandığını kaydeden Özön, "Hastalardaki düzelme hali, ilk 6 seans bittikten sonraki 3 ay boyunca da devam ediyor. Hastanın mevcut durumunu da koruyoruz." dedi.
- "TPS tedavisinin herhangi bir yan etkisi yok"
Özön, TPS'nin hastalara kolaylıkla uygulandığının altını çizerek, şunları kaydetti:
"TPS tedavisinin herhangi bir yan etkisi yok, hastanın acı çektiği bir yöntem değil. Alzaymırın ilerleyici bir süreç olduğunu biliyoruz. Bu yöntemle hastanın mevcut durumunu koruyup olabildiğince de özellikle konuşma, hafıza ve sosyal iletişim gibi durumlarını geri kazandırmaya çalışıyoruz."
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!