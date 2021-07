Alzaymır hastaları kaybettikleri becerileri TPS tedavisiyle geri kazanabiliyor

AA

Özön, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafif unutkanlıklarla başlayan alzaymırın, ilerleyen süreçte yakın bellek bozuklukları ve davranış değişikliklerine, hastanın konuşamama ve yürüyememesine neden olabildiğini belirtti.

Alzaymırın genellikle 65 yaşından sonra görüldüğünü ama daha erken yaşlarda da ortaya çıkabildiğini söyleyen Özön, "65 yaş üstü her 100 kişiden 8'inde alzaymır görülüyor. 65 yaşından sonra her 5 yılda bir görülme sıklığı iki kat artıyor. İnsan ömrü uzadıkça yaş ortalaması arttığı için bu hastalığın görülme oranı giderek artıyor. 85 yaş üstünde her 2 kişiden birine alzaymır teşhisi konuluyor." dedi.

Özön, Türkiye'de yaklaşık 600 bin, dünyada ise 44 milyon kişinin alzaymır olduğunu belirterek, "Alzaymıra karşı kullanılan 2-3 tane ilaç var. Bu ilaçlar, hastanın semptomlarını azaltma, bir miktar iyileşme ve hastalığı yavaşlatma üzerine ama hastalığın kesin bir tedavisi yok." ifadelerini kullandı.

- "TPS, hastalar ve hasta yakınları için umut oldu"

Alzaymır tedavisi için uygulanmaya başlanan TPS yöntemi hakkında bilgi veren Özön, şöyle konuştu:

"TPS, devrim niteliğinde bir tedavi, hastalar ve hasta yakınları için umut oldu. TPS, beynin dışarıdan ultrasonik dalgalarla uyarılmasına dayalı bir yöntem. Özellikle fonksiyonunu kaybetmiş bölgeleri, dışarıdan ultrasonik dalgalarla uyartıyoruz. Bu metot Avrupa Birliği'nde onaylı. Hastalara iki hafta boyunca 6 seans uygulanıyor. Her seans yaklaşık 30 dakika sürüyor. Bu yöntemle beynin fonksiyonunu kaybetmiş nöronları, dışarıdan ultrasonik dalgalarla uyarılıyor. Özellikle beyin büyüme hormonunu uyartıyoruz. Oradaki iyon kanallarının geçirgenliği, kan akışı artıyor. Bu şekilde 6 seansı tamamladıktan sonra 6 haftada bir tek seans şeklinde uygulamaya devam ediyoruz."

- "Hastamızın normalde etrafla hiçbir iletişimi yokken iletişimi arttı"

Özön, TPS'nin özellikle hafif ve orta dereceli hastalarda etkili olduğunu dile getirerek, "TPS uyguladığımız hastaların özellikle sözel akıcılığı ve sosyal iletişimi artıyor. Geçen haftalarda 6 seansı tamamladığımız orta dereceyi biraz geçmiş hastamızın normalde etrafla hiçbir iletişimi yokken iletişimi arttı. Daha önce televizyon izlemezken televizyon izler, cep telefonuna bakar hale geldi." dedi.

Doç. Dr. Özön, 4 yıl önce alzaymır tanısı alan 60 yaşındaki bir hastanın da uygulanan tedavinin ardından sözlü iletişiminin arttığını anlattı.

TPS tedavisinin dünya genelinde şu ana kadar yaklaşık 1500 hastada uygulandığını kaydeden Özön, "Hastalardaki düzelme hali, ilk 6 seans bittikten sonraki 3 ay boyunca da devam ediyor. Hastanın mevcut durumunu da koruyoruz." dedi.

- "TPS tedavisinin herhangi bir yan etkisi yok"

Özön, TPS'nin hastalara kolaylıkla uygulandığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"TPS tedavisinin herhangi bir yan etkisi yok, hastanın acı çektiği bir yöntem değil. Alzaymırın ilerleyici bir süreç olduğunu biliyoruz. Bu yöntemle hastanın mevcut durumunu koruyup olabildiğince de özellikle konuşma, hafıza ve sosyal iletişim gibi durumlarını geri kazandırmaya çalışıyoruz."