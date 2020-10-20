Sanatçı Alya, önceki gün başından geçen bir olayı Twitter hesabından anlattı. Şarkıcı, evine sipariş ettiği pizzanın altına tel olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı.

Alya, o anları takipçileriyle paylaşarak, firmaya "Siz kafayı yediniz herhalde! Böyle pizza mi gönderilir? İçinde tel var resmen" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı, kısa sürede gündem olan tweet'i kaldırması dikkatlerden kaçmadı.