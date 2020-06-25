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Akkuş Gayrimenkul’ün Lübnanlı ortağı El Khatip Group ile birlikte kurduğu BOSS4 Gayrimenkul’ün Beylikdüzü'ndeki projesi Alya Onist, yeni kampanyasını duyurdu. Beylikdüzü’nde inşaa edilen projede daire fiyatlarının 720 bin TL'den başladığı açıklandı.

Akkuş Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, "Beylikdüzü’nde edindiğimiz tecrübe ile uzmanlaştık “İstanbul’un hızla gelişen bir bölgesi olan Beylikdüzü’ndeki köklü inşaat tecrübemizden yola çıkarak geçtiğimiz yıl inşaat çalışmalarına başladığımız projemiz, pandemi öncesinde de talep görüyordu. Ama bu dönemde evde geçirilen zamanın tüm güne yayılması, günler süren sokağa çıkma yasakları gibi nedenler, yatırımcıları daha büyük, geniş bahçeli ve yeşil alanı bol konut arayışına yöneltti. Projemiz tüm donanımı, tasarımı ve konseptiyle bu beklentiyi tek başına karşılıyor. Projemizin satışların gerilediği bir dönemde, yatırımcılarımız tarafından büyük bir talep görmesi; konumu, donanımı, konsepti ve sağladığı yüksek katma değerle ne kadar doğru planlanmış bir proje olduğunu kanıtlıyor. Projemiz ile kamu bankalarının başlattığı dev kampanyaya dâhil olduk. Sunduğumuz 0.64 faiz oranıyla, 12 ay ödemesiz 180 ay vade avantajına ek olarak kişiye özel ödeme seçeneklerini de yatırımcılarımızla buluşturuyoruz.” dedi.

Akkuş, “Beylikdüzü’nün en çok değerlenen bölgesi olan Yakuplu- Gürpınar hattının Kavaklı bölgesinde yer alan projemiz, sunduğu yatay mimari konsept ve yüksek katma değer ile bölgedeki diğer projelerden ayrışıyor. 120 ile 290 metrekare arasında değişen, 2+1, 3+1, 4+1, 4+2, 5+2, 6+2 büyüklükte, 8 blokta toplam 106 konut olarak tasarladığımız projemiz, bu donanımıyla çekirdek ailelerin de kalabalık ailelerin de beklentisini tek başına karşılıyor. Bu yılın eylül ayında teslim edeceğimiz projemizde daire fiyatlarımız, 720 bin TL’den başlıyor.” dedi