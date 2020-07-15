Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Geçtiğimiz gün Bodrum'da sahne alan şarkıcı Alya, konser öncesi basın mensupları ile bir araya geldi. Pandemi dönemini stüdyoda geçirdiğini söyleyen Alya, "Yeni şarkılar için Murat Dalkılıç ile çalışmaya başladım" dedi.

Adı Hakan Sabancı ile aşk dedikodularına karışan şarkıcı, "Arkadaşlar Hakan benim yıllardır arkadaşım biz hiç sevgili olmadık, her zaman konserlerime gelir, beni dinler. Daha çok görürsünüz" dedi.