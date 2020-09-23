Yapılan açıklamada Alvaro Morata'nın 1 yıllık 10 milyon euro karşılığında kiralandığı ifade edilirken İspanyol golcü için satın alma opsiyonunun da olduğu belirtildi. 45 milyon euro karşılığında önümüzdeki sezon sonunda eğer karşılıklı anlaşma olursa Morata'nın bonservisinin de Juventus'a geçeceği ifade edildi.

İspanyol oyuncu 2014 yılında da Juventus'a Real Madrid'den transfer olmuş ve 93 maçta 27 gol 18 asist ürettiği 2 sezonun ardından bu kez Real Madrid'e dönmüştü