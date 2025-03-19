Alvaro Morata: Böylesini hiç görmedim

"SIMEONE BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI"

"Simeone'yle hiç konuşmadık ama geçen yıl çok kötü bir dönem geçirdiğimde onun çok daha hassas bir yönünü keşfettiğim doğru. Bir insan olarak beni çok şaşırttı çünkü kişisel bir konuda bana nasıl yardımcı oldu. Artık futboldan, taktiklerden ya da az mı çok mu oynamam gerektiğinden bahsetmiyorum. Kötü bir durumdayken bir insan olarak beni çok şaşırttı."