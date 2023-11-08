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        Haberler Gündem 3. Sayfa Alüminyum yüklü TIR'da 48 göçmen

        Alüminyum yüklü TIR'da 48 düzensiz göçmen yakalandı

        Ağrı'da alüminyum yüklü TIR'da 48 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 11:14 Güncelleme: 08.11.2023 - 11:15
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        Alüminyum yüklü TIR'da 48 göçmen
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        Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele faaliyetleri kapsamında yol kontrol uygulama noktasında alüminyum yüklü bir TIR'ı durdurdu.

        Ekipler,TIR'da yaptığı aramada 48 düzensiz göçmeni yakaladı. İnsan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli polislerce gözaltına alındı.

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