Alüminyum yüklü TIR'da 48 göçmen

Alüminyum yüklü TIR'da 48 düzensiz göçmen yakalandı
Ağrı'da alüminyum yüklü TIR'da 48 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 08.11.2023 - 11:14 Güncelleme: 08.11.2023 - 11:15
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele faaliyetleri kapsamında yol kontrol uygulama noktasında alüminyum yüklü bir TIR'ı durdurdu.
Ekipler,TIR'da yaptığı aramada 48 düzensiz göçmeni yakaladı. İnsan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli polislerce gözaltına alındı.