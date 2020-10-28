Aluinvent DVTK Miskolc: 68 - İzmit Belediyespor: 85

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Jasmina Juras (Sırbistan),Ventsislav Velikov (Bulgaristan),Marko Vuckovic (Slovenya)

Aluinvent DVTK Miskolc: Kanyasi 16, Kiss 6, Toth 2, Medgyessy 14, Mokango 6, Pusztai 2, Vitola 20, Aho 2, Frindt, Vukov

İzmit Belediyespor: Dos Santos 20, Gülşah Duman 3, Elif Emirtekin 10, Kübra Erat 7, Jovanovic 18, Siksniute 7, Wheeler 20, İpek Garip, Saadet Aysu Keskin, Defne Melissa Paylar, Miray Şahin, Çağla Nur Uzundurukan

1. Periyot: 17-19

Devre: 32-40

3. Periyot: 46-64

İzmit Belediyespor bu sonuçla adını gruplara yazdırdı. Kocaeli temsilcisinin mücadele edeceği A Grubu'nda Rusya'dan Dinamo Kursk ve Nadezhda ile İspanya'dan Perfumerias Avenida ekipleri bulunuyor.

Aluinvent DVTK Miskolc ise FIBA Avrupa Kupası'nda yoluna devam edecek.