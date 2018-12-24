Altyapıyı sabote etmek için bakın ne yaptı!

24 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Batman’ın Kozluk ilçesinde bir şahıs, belediyenin yaptığı altyapı çalışmasını sabote etmek amacıyla rögarı taşla doldurdu.
DAKİKALARCA TAŞ ATTI
Akılalmaz olay, Batman’ın Kozluk ilçesinde meydana gelen olay bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı. İHA'nın haberine göre, bir şahıs belediyenin yaptığı altyapı çalışmasını sabote etmek amacıyla rögara çevreden topladığı irili ufaklı taşları attı.
Dakikalarca rögara taş atan şahıs, daha sonra da çevredekilerin tepki göstermesi üzerine bölgeden uzaklaştı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen belediye ekipleri, taşları rögardan çıkardı.
'KÖTÜ NİYETLİ İNSANLAR'
İlçe Belediye Başkanı Veysi Işık, yapılan eylemin tamamıyla art niyetli olduğunu belirterek, “Görüntüler bana geldi ve görüntüdeki şahsı tanıdım. Farklı bir düşüncelere sahip, tamamıyla art niyetli olan ve hizmeti engellemeye yönelik olan bir davranış. Çalışma henüz altyapı ihalesini alan firmada olduğu için biz suç duyurusunda bulunmadık. Olayı gören vatandaşlar zaten şahsa gerekli tepkiyi gösterdi. Farklı düşünceye sahip olanlar yakarlar, yıkarlar ama bizler yapıyoruz. Bunlar kötü niyetli insanlardır. Amaçları AK Partili Belediyelerin başarılı olmamasıdır. Onlar bozdukça bizler yapacağız” dedi.
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