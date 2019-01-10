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Son olarak Alican Özfesli’yi 700 bin Euro karşılığında Medipol Başakşehir’e yollayan Altınordu’nun altyapı başarısı devam ediyor. Geçmiş yıllarda altyapıdan çıkardığı Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Berke Özer ve Barış Alıcı’yı önemli ekiplere gönderen kırmızı-lacivertliler, altyapı yatırımının maddi karşılığını da almaya başladı. Son 2 buçuk sezonda kendi bünyesinde yetişen 5. oyuncusu transfer yapan İzmir temsilcisi bu süreçte hatrı sayılır bir miktarı da kasasına koymayı başardı.
EN ÇOK ÇAĞLAR KAZANDIRDI
Sattığı oyuncuların sözleşmelerinde sonraki satıştan pay maddesini mutlaka koyan Altınordu, bu madde sayesinde önemli bir gelir elde etti. Çağlar Söyüncü’yü 2.5 milyon Euro’ya Freiburg’a gönderen kırmızı-lacivertliler, milli oyuncunun 21 milyon Euro’ya Leicester City’e gitmesinin ardından bu bedelin yüzde 25’i olan yaklaşık 5.3 milyon Euro’yu daha kasasına koymayı başardı. Roma’da yıldızlaşan Cengiz’i 700 bin Euro karşılığında Başakşehir’e gönderen Altınordu, başarılı futbolcunun Roma’ya transferinden ise 4.5 milyon Euro daha kazandı.
GÖZLER ÜÇ İSİMDE
Çağlar ve Cengiz’den önemli bir gelir elde eden Altınordu, sezon başında Barış Alıcı ve Berke Özer’i 4.5 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe’ye yollarken, son olarak Alican Özfesli’yi de 700 bin Euro’ya Başakşehir’e gönderdi. Bu transferlerde de geleneği bozmayan İzmir temsilcisi, üç oyuncunun sonraki satışından yüzde 25 pay alacak. Kırmızı-lacivertliler, şimdiye kadar bu oyunculardan yaklaşık 19 milyon Euro gibi önemli bir miktarı kasasına koymayı başardı. Transferlerden gelen gelirlerin büyük bir çoğunluğunun tesisleşmeye ayrıldığı İzmir ekibinde, Başkan Seyit Mehmet Özkan ve ekibi yeni yıldızlar çıkarmak için çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.
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