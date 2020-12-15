Altun'dan yaptırımlara sert tepki: "Mantıksız ve neticesiz"

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararına ilişkin açıklaması:

“Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi tedarikinden dolayı ABD’nin ülkemize yönelik yaptırım uygulama kararı mantıksız ve neticesiz olduğu gibi, ortaklığımızın ruhuna da aykırıdır.

Türkiye, bütün adımlarını, herhangi bir ülkeyle gerilim oluşturmak için değil; milli güvenliğini sağlamanın yanı sıra bölgesel ve küresel istikrarı desteklemek amacıyla atmaktadır.

Milli egemenliğimize olan bağlılığımız sarsılmazdır ve yaptırım tehditlerinin etkisine kapalıdır.

NATO müttefikimiz olan ABD’nin, Türkiye’yi yaptırımlarla hedef almak yerine, terör örgütleriyle ve bölgemizde çıkarcı hesaplar peşinde koşan üçüncü taraflara karşı mücadelemize destek olmasını bekliyoruz.

Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ortaklık, kısa vadeli siyasi hedefler veya Türkiye karşıtı lobileri memnun etme uğruna kurban edilemeyecek kadar önemlidir.

ABD’nin bu vahim hatadan gecikmeden döneceğine inanmayı sürdürüyoruz.”

ABD YAPTIRIM KARARI

ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı.

CAATSA yasası altında uygulanan yaptırımlar, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'i hedef alıyor.

ABD Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı yaptırımlara göre, Savunma Sanayi Başkanlığı ABD'den ihracat lisansı alamayacak ve ABD'li ve uluslararası finans kuruluşlarından kredi alamayacak.

Yaptırım listesinde Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in yanı sıra, Savunma Sanayii Başkanlığı Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı Grup Müdürü Mustafa Alper Deniz, Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı Serhat Gençoğlu ile Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit de yer aldı.