Sosyal medya hesabı Twitter'den #ÇiftçimizMilliDeğerimiz hashtag'iyle bir mesaj paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şu ifadelere yer verdi: Sen yeterki üret, arkanda dağ gibi duranlar var. Bir tohum at! Gör bak neler olacak!

Altun, mesajında bir video paylaştı