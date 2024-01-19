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        Haberler Gündem Altun: Gurur duy Türkiye, devamı gelecek

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Gurur duy Türkiye, devamı gelecek

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğuna ilişkin, "Yolun açık olsun Alper Gezeravcı. Gurur duy Türkiye, devamı gelecek" mesajını paylaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 05:24 Güncelleme: 19.01.2024 - 05:24
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        Altun: Gurur duy Türkiye, devamı gelecek
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 misyonunun yolculuğa başlamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        Altun, paylaşımında, "Ülkemizin insanlı ilk uzay yolculuğu başladı. Yolun açık olsun Alper Gezeravcı. Gurur duy Türkiye, devamı gelecek." ifadesini kullandı.

        Paylaşımda, Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracının başarıyla fırlatıldığı görüntülere de yer verildi.

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        #Son dakika haberler
        #Fahrettin Altun
        #Alper Gezeravcı
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