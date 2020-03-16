HABERTURK.COM

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Fahrettin Altun, "Ortaya çıktığı günden bu yana Koronavirüs'ün ülkemizdeki etkisini asgariye indirmek için tüm tedbirleri alıyoruz. Görselde bugüne kadar attığımız adımların bir bölümünü görebilirsiniz. Bundan sonra da gerekli önlemleri en doğru zamanda, en doğru şekilde almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.,