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İletişim Başkanı Altun'dan Hatay depremlerine ilişkin dezenformasyon uyarısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hatay'ı peş peşe sarsan depremlerin ardından sosyal medya içeriklerine karşı dezenformasyon uyarısında bulundu

Giriş: 21.02.2023 - 01:49 | Güncelleme: ABONE OL
Altun'dan Hatay depremlerine ilişkin dezenformasyon uyarısı
Altun'dan Hatay depremlerine ilişkin dezenformasyon uyarısı
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AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, depremlerin ardından, resmi kanallar yoluyla teyit edilmemiş ve doğruluğundan emin olunmayan sosyal medya içeriklerine itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

AA'nın haberine göre; Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay'da ardı ardına yaşanan iki depremden sonra yeniden bazı kasıtlı dezenformasyon faaliyetleri yürütüldüğüne dikkati çekti.

Bu faaliyetlerin afetle mücadele sürecine olumsuz etki etme amacı taşıdığını belirten Altun, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın ihbar, duyum, söylenti, öngörü kılıfıyla yayılan, resmi kanallar yoluyla teyit edilmemiş ve doğruluğundan emin olunmayan sosyal medya içeriklerine itibar etmemesi, doğru bilgi için resmi kanalları takip etmesi önem arz etmektedir.

Asılsız ihbar ve gerçek dışı haberlerle her türlü çalışmaya engel olan ve vatandaşlarımızı panikleterek toplumu infiale sürükleyen içerikler, ilgili güvenlik birimlerimizce yakından takip edilmektedir. Gerek görülen durumlarda yasal işlemler de ivedilikle başlatılacaktır."

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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