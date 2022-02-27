Altun: Çağrılarımız dikkate alınsaydı bu savaş önlenebilirdi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabından İngilizce paylaşımda bulundu. Bölgede bir savaşa daha tanıklık ettiklerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, her iki ülke ile de güçlü ilişkileri olmasından dolayı bugüne kadar tekrarla Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapmayı teklif ettiğini belirten Altun, “Ayrıca müttefiklere ortak bir duruş sergileme çağrısında bulundu. Türkiye olarak yaşanan durumun önüne geçmek için diplomatik düzeyde elimizden geleni yaptık. BM sisteminde reform yapma çağrılarımız göz ardı edildi ve bunun vahim sonuçlarını son krizde görmüş olduk. Çağrılarımız dikkate alınsaydı bu savaş önlenebilirdi. Diplomatik bir çözüm için defalarca çağrıda bulunduk, ancak savaş şu anda bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Uluslararası toplumun bir dizi bölgesel ve küresel meselede birlik olmaması, tıpkı Rusya-Ukrayna krizinde olduğu gibi büyük bir sorun olmuştur” dedi.
“Dezenformasyon ve yanlış bilgilendirme kampanyalarına karşı koymak için çalışıyoruz”
Rusya-Ukrayna çatışmasının insanlığı iki trajedi ile karşı karşıya getirdiğini ifade eden Altun, “Birincisi çatışmanın insani boyutudur. Türkiye bu konuda ne gerekiyorsa yapacaktır. Diğer bölgesel çatışmalarda olduğu gibi şimdi de bu alanda öncü olacağız. İkincisi ise hakikate yönelik amansız saldırılardır. Bu durumun da farkındayız. Dezenformasyon ve yanlış bilgilendirme kampanyalarına karşı koymak için çalışıyoruz. Bu enformasyon savaşında, kaynağı ne olursa olsun hakikatin yanında olacağız” ifadelerini kullandı. Altun şöyle devam etti:
“Türkiye'nin politikası hakkında çok fazla spekülasyon ve yorum yapılıyor. Türkiye'nin diplomatik adımları ve müttefikleriyle yürüttüğü koordinasyon, her zaman çatışmanın hızlı ve barışçıl bir şekilde çözümüne odaklanmaktadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye, diplomasinin yapıcı gücüne inanmakta ve her krizde tüm diplomatik seçenekleri sonuna kadar kullanmaya çalışmaktadır. Bu son çatışma hem talihsiz hem de gereksizdir. Bu savaşın mevcut ve uzun vadeli sonuçlarını önlemeye çalışacağız.”
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