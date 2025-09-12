Habertürk
        Altınözü'ndeki kamu binaları hizmete açıldı

        Hatay Altınözü'nde yapımı tamamlanan kamu binaları hizmete açıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Hatay'da ağır hasar alan ve yıkımının ardından yeniden inşa edilen Altınözü Hükümet Konağı ile İlçe Emniyet Amirliği hizmete açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2025 - 18:46 Güncelleme: 12.09.2025 - 18:46
          Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Hatay'da ağır hasar alan ve yıkımının ardından yeniden inşa edilen Altınözü Hükümet Konağı ile İlçe Emniyet Amirliği hizmete açıldı.

          Vali Mustafa Masatlı, birçok kamu kurumunu aynı çatı altında buluşturan ve vatandaşlara hizmet vermeye başlayan Hükümet Konağı'nda incelemede bulundu.

          Ziyaret kapsamında Masatlı, modern ve konforlu ortamda kamu hizmeti sunmaya başlayan Hükümet Konağı bünyesindeki birimleri tek tek gezerek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

          Vali Masatlı, ardından vatandaşlara daha güvenli, hızlı ve etkin hizmet sunulması amacıyla yapımı tamamlanan Altınözü İlçe Emniyet Amirliği binasını ziyaret etti.

          Modern imkanlarla donatılan binanın, kamu güvenliğini güçlendireceğini ve emniyet hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağlayacağını belirten Masatlı, "Yeni hizmet binaları Hatay'ımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

