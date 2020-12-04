Ahmet İlhan Özek, yaptığı açıklamada, takım olarak iyi sonuçları ve liderliklerini devam ettirmek istediklerini kaydetti. Bu haftaki Ankara Keçiörengücü müsabakasıyla başlayan süreçte önemli maçlara çıkacaklarını belirten Ahmet İlhan Özek, "Bu maçlardan da kayıpsız ayrılıp, önümüze daha rahat bakmayı ve rakiplerimizle aradaki farkı daha da açmayı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.
Pazar günkü Ankara Keçiörengücü maçında cezası nedeniyle oynayamayacağı için çok üzgün olduğunu aktaran Ahmet İlhan Özek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ben olmasam bile takım arkadaşlarım ellerinden geleni yapacaklardır. Çünkü geçen haftaki Eskişehirspor maçına 9 eksikle gitmemize rağmen alttan gelen çok karakterli kardeşlerimle birlikte o maçı da kazanmasını bildik. Sistem takımıyız, kişi önemli değil, sistem önemli. O sistemi de futbolcu arkadaşlarım en iyi şekilde tamamlıyor. Ben olmasam da maçtan galip geleceğimizi düşünüyorum."
Altınordu'nun Türk futbolunda yetiştirici kimliğinin ön planda olduğunu ifade eden Ahmet İlhan Özek, takıma transfer olurken "Başarı olacaksa ben varım" dediğini belirtti.
Ahmet İlhan Özek, başarıyı ve liderliği yakaladıkları için mutlu olduklarını aktararak, şunları kaydetti:
"Doğru bir karar verdiğimi her zaman söylüyorum. Çok huzurluyum, çok rahat ve huzurlu bir ortam var. Sadece futbol var burada, sadece futbol düşünülüyor. Bu, inanılmaz mutluluk verici bir şey. O kadar gezdikten sonra sadece futbolun düşünüldüğü bir ortamda bulunmak benim için bambaşka güzel bir duygu. Bu da zaten performansıma yansıyor."
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