Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbola Dönüş Öneri Protokolü kapsamında pazartesi günü İsmet Orhunbilge Tesisleri´nde yöneticilerimiz, teknik heyetimiz, futbolcularımız, destek ekiplerimiz ve kulüp personelimize yapılan Covid-19 testinin sonuçlarının tamamı negatif çıktı" ifadelerine yer verildi.

İzmir temsilci sonuçların ardından iki ay aradan sonraki ilk çalışmasını, koronavirüs önlemlerine dikkat ederek yaptı. Sosyal mesafe kurallarının uygulandığı antrenmanda futbolcular önce laktat testinden geçti. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu daha sonra sağlık ekibi ile kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Test sonuçlarının negatif çıkmasının sevindirici olduğunu belirten Hüseyin Eroğlu, "Ekibimiz bu süreçte elinden gelen dikkati gösterdi, bunun sonucunda da üzücü bir durumla karşılaşmadık. 60 günlük süreçte futbolcularımız en iyi şekilde çalışmalarını yaptılar. Antrenmanda ve test sonuçlarında da bunu gördük. Takımımız hazır durumda, haftaya yapacağımız antrenmanlarda tempoyu yükselteceğiz ve lige en hazır şekilde başlayacağız" dedi.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Altınordu Kulüp Doktoru Raşit Şimşek, koronavirüs salgını nedeniyle kulüpteki yaşam alanlarında bir dizi tedbirler aldıklarını dile getirdi.

Kulübün yayın organına konuşan Dr. Raşit Şimşek, Kuşadası´ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi´nde toplu yaşam alanlarında kısıtlamaya giderek önlem aldıklarını söyledi. Oturma alanlarının kullanılmasını engellediklerini belirten Raşit Şimşek, "Futbolcuların kendi odalarına sosyal yaşamlarını sürdürmeleri, sosyal izolasyona uygun bir kamp dönemi geçirmeleri amaçlandı" dedi.

Fitness salonu, yemekhane, toplantı salonu gibi bazı odaları tamamen kapattıklarını, bazı odalara ise sınırlama getirdiklerini ifade eden Dr. Şimşek, "Gerekmediği şartlarda farklı odalara girişleri kısıtlandırdık. Yemekhanede tedbirler aldık. 40-45 kişilik kapasitesi olan yemekhanemizi tek seferde 12 kişi yiyebilecek şekilde, her grup arasında 15´er dakika süre olacak şekilde planlama yaptık. Havalandırmaya dikkat ediyoruz, dezenfektanlar da sürekli kullanım dahilinde. Takım otobüsünde her 4 koltukta 1 kişi oturacak şekilde planlama yaptık. Pozitif vakayla karşılaşmamız durumunda kullanmak için bir karantina odası yaptık" diye konuştu.