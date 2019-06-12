Aldığı kararla sadece yerli futbolcu oynatan, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü gibi milli futbolcuları yetiştiren 'oyuncu fabrikası' olarak anılan Altınordu'nun başkanı Seyit Mehmet Özkan, küçülme kararı aldı.

DHA'da yer alan habere göre başkan Özkan, kulüp personeline e-mail yoluyla seslenerek yüzde 30 küçülmeye gideceklerini açıkladı. Dünyada ve Türkiye'de büyük bir ekonomik kriz yaşandığını ifade eden Seyit Mehmet Özkan, "Benim kaynaklarım kurudu" mesajı verdi. Kulübün geride bıraktığımız sezondan borçları olduğunu dile getiren Özkan, "Hem A takımı hem Niğde'yi hem akademiyi hem de futbol okullarını finanse edemiyorum. Futbolcu satmamız lazım, satamıyoruz. Çünkü ekonomik kriz had safhada" dedi.

PERSONELLE HELALLEŞECEK

Bu nedenlerden dolayı yüze 30 küçülme kararı aldığını söyleyen Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Bazılarınızla helalleşeceğim. Bazılarınızdan fedakarlık isteyeceğim. Üzgünüm" diye konuştu. İ

İzmir temsilcisinde altyapıda görev alan 10 antrenörün görevine son verildiği iddia edildi. Özkan'ın bazı kulüp çalışanlarından alacağı ücretlerde indirim yapmasını talep edeceği kaydedildi. Altyapısından yetiştirdiği Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Barış Alıcı, Berke Özer, Alican Özfesli gibi oyuncuları satarak kasasını dolduran Altınordu, bu kaynakları yine altyapı ve tesis yatırımlarına harcadı.