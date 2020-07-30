Kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, kulübün internet sitesinde yayımlanan yazısında, Avrupa'nın 32 ligi ve 528 takımının altyapı oyuncularına verdikleri süreler hakkında bir araştırma yaptıklarını, 2018-2019 sezonu ile 2019-2020'de Kovid-19 nedeniyle liglere ara verilmesine kadar olan dönemi incelediklerini belirtti.
Toplam 32 ligde altyapı oyuncularının süre alma oranının yüzde 9 olduğunu aktaran Özkan, bu oranların Avrupa'nın 5 büyük ligi olan Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ve İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) yüzde 11, İngiltere Premier Lig'de yüzde 10, Almanya Bundesliga'da yüzde 6 ve İtalya Serie A'da yüzde 3 seviyesinde olduğunu kaydetti.
Özkan, diğer liglere bakıldığında İsviçre Süper Ligi'nde A takımların maçlarında altyapı oyuncularına yüzde 19 oranında süre verdiğini, Türkiye'nin yüzde 3 ile Portekiz ve Yunanistan'ın önünde sondan üçüncü sırada bulunduğunu ifade etti.
Ülkelerin ikinci liglerinde ise Hollanda'nın yüzde 24 ile ilk sırada yer aldığını, TFF 1. Lig'de ise bu oranın yüzde 9 seviyesinde bulunduğunu belirten Özkan, Süper Lig seviyesindeki liglere takım düzeyinde bakıldığında Çekya'da Sigma Olomouc'un yüzde 57 oranında altyapı oyuncusu oynatarak lider durumda olduğunu aktardı.
Özkan, bir sezon boyunca en az 10 altyapı oyuncusuna ortalama 900'er dakika şans verilmesi ve takım içinde oranın yüzde 34 olması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Biz Altınordu A Takımı olarak bu sezon bu kriterlere yaklaştık. Ortalama 10 öz kaynak sistemi (altyapı) oyuncumuza, ortalama 802'şer dakika ve yüzde 29 oranında süre vererek, hedeflerden birini tutturduk, diğer ikisinde de yaklaştık. Türkiye'de '1. seviye' liglerde en başarılı kulüp 6 öz kaynak sistemi oyuncusuna yüzde 18 süre veren Trabzonspor. İkinci ise 8 öz kaynak sistemi oyuncusuna yüzde 15 süre veren Gençlerbirliği. Her iki kulübümüze de helal olsun."
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