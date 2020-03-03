Altınordu Oğulcan'sız kayıplarda

Orta sahada görev yapan genç oyuncunun sakatlığı sonrası 5 maçın sadece 1'ini kazanan kırmızı-lacivertliler, Oğulcan'ın dönmesi için sağlık ekibini seferber etti.

Sağ arka adalesinde yırtık olan oyuncunun 2 hafta daha takımdan ayrı kalması bekleniyor. Altınordu, Oğulcan'dan yoksun çıktığı maçlarda Eskişehirspor, Adana Demirspor ve Altay'a yenilirken, Osmanlıspor'la berabere kaldı. Oğulcan olmadan bir tek Erzurumspor maçını kazanan İzmir ekibi, orta alanda aradığı alternatifi bulamadı.



