Evinde çıktığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgi alarak 19 puan toplayan Altınordu, ligde iç saha performanslarına göre 6'ncı sırayı aldı. Kırmızı-lacivertliler, deplasmanda çıktığı 10 müsabakada galibiyet yüzü göremezken, 4 beraberlik, 6 yenilgi alarak 4 puan topladı ve dış saha karnesinde 17'nci basamakta yer buldu.

Kırmızı-lacivertlilerde geçen hafta Eskişehirspor deplasmanında sağ üst adalesinden sakatlanan ön libero Oğulcan'ın en az 4 hafta takımdan ayrı kalacağı öğrenildi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu bu hafta Oğulcan'ın yokluğunda ön liberoda Berkay'ı oynatmayı planlıyor. Tedavisi süren sağ bek Kerim'in bu hafta da kadroda yer almayacağı belirtildi. Sakatlığı nedeniyle Eskişehir deplasmanına götürülmeyen orta saha oyuncusu Muhammed'in iyileşmesi ise kulübe teselli oldu. İdmanlara başlayan gurbetçi futbolcunun Osmanlıspor maçına yetiştirilmesi bekleniyor.

BAŞKAN ÖZKAN'DAN İSTANBUL SEFERİ

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kulübe sponsorluk desteği veren 4 şirketin üst düzey yöneticileriyle İstanbul'da bir araya geldi. Toplantıda Axa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper, KİP Markalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan ve Corendon Airlines CEO'su Yıldıray Karaer'le buluşan Altınordu Başkanı Özkan, "Birlikte yürümek, felsefe birlikteliği yapmak ve geleceğe aynı pencereden bakmak, herkesin başarabileceği bir iş değil. Bu dört kurumun varlığı bize, yalnız yürümediğimizi gösteriyor ve gerçekten çok büyük güç veriyor" dedi. Özkan, antrenman sahasının çimlerinden kesilerek yapılmış özel bir çalışmayı, sponsor firmaların yöneticilerine ayrı ayrı hediye etti.