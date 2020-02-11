11 ŞUBAT 2020
WhatsApp Hattı
HaberlerFutbol

Altınordu'nun iki farklı yüzü

TFF 1'inci Lig'de cuma günü evinde oynayacağı Osmanlıspor maçına odaklanan Altınordu, bu sezon İzmir'de çıktığı maçlarda önemli puanlar toplarken, deplasmanlarda ise bu performansının tam tersini sergiledi

11.02.2020 - 14:54 | Güncelleme:
Altınordu

Evinde çıktığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgi alarak 19 puan toplayan Altınordu, ligde iç saha performanslarına göre 6'ncı sırayı aldı. Kırmızı-lacivertliler, deplasmanda çıktığı 10 müsabakada galibiyet yüzü göremezken, 4 beraberlik, 6 yenilgi alarak 4 puan topladı ve dış saha karnesinde 17'nci basamakta yer buldu.

Kırmızı-lacivertlilerde geçen hafta Eskişehirspor deplasmanında sağ üst adalesinden sakatlanan ön libero Oğulcan'ın en az 4 hafta takımdan ayrı kalacağı öğrenildi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu bu hafta Oğulcan'ın yokluğunda ön liberoda Berkay'ı oynatmayı planlıyor. Tedavisi süren sağ bek Kerim'in bu hafta da kadroda yer almayacağı belirtildi. Sakatlığı nedeniyle Eskişehir deplasmanına götürülmeyen orta saha oyuncusu Muhammed'in iyileşmesi ise kulübe teselli oldu. İdmanlara başlayan gurbetçi futbolcunun Osmanlıspor maçına yetiştirilmesi bekleniyor.

BAŞKAN ÖZKAN'DAN İSTANBUL SEFERİ

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kulübe sponsorluk desteği veren 4 şirketin üst düzey yöneticileriyle İstanbul'da bir araya geldi. Toplantıda Axa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper, KİP Markalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan ve Corendon Airlines CEO'su Yıldıray Karaer'le buluşan Altınordu Başkanı Özkan, "Birlikte yürümek, felsefe birlikteliği yapmak ve geleceğe aynı pencereden bakmak, herkesin başarabileceği bir iş değil. Bu dört kurumun varlığı bize, yalnız yürümediğimizi gösteriyor ve gerçekten çok büyük güç veriyor" dedi. Özkan, antrenman sahasının çimlerinden kesilerek yapılmış özel bir çalışmayı, sponsor firmaların yöneticilerine ayrı ayrı hediye etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Chloe Loughnan unutuldu... İşte yeni sevgilisi
Chloe Loughnan unutuldu... İşte yeni sevgilisi
3 ülke için alarm zili çalıyor! Çekirge vebası uyarısı
3 ülke için alarm zili çalıyor! Çekirge vebası uyarısı
'Kardan adam yapacaksak adam gibi adam yapalım dedik'
'Kardan adam yapacaksak adam gibi adam yapalım dedik'
Bir kent buz şehre döndü: Termometreler eksi 38’i gördü
Bir kent buz şehre döndü: Termometreler eksi 38’i gördü
Altınordu deplasmanda yine kazanamadı
Altınordu deplasmanda yine kazanamadı
Es-Es üçlü çekti
Es-Es üçlü çekti
Altınordu, Akhisar'ı devirdi
Altınordu, Akhisar'ı devirdi
Altınordu'nun rakibi Akhisarspor
Altınordu'nun rakibi Akhisarspor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X