Altınordu'nun gözü Cengiz Ünder'de

23 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altınordu, altyapısından yetişen ve şu an Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'in İtalya ekibinde kalıp kalmayacağını büyük merakla takip ediyor.
A Milli Takım'da da forma giyen Cengiz'in Avrupa devlerinden birine satılması halinde İzmir temsilcisi de bu transferden yüzde 5 yetiştirme bedeli kazanacak. Son dönemde ismi Arsenal, Tottenham, Everton, Manchester City, Chelsea gibi İngiliz devleri ve Alman panzeri Bayern Münih'le anılan 21 yaşındaki yıldız oyuncunun bonservis bedelinin 50 milyon Euro olduğu iddia ediliyor.
Serie A temsilcisi Roma'nın Cengiz'e talip olan Premier Lig ekibi Everton'ın 28 milyon Euro'luk teklifini kabul etmediği haberlerde yer alırken, yıldız oyuncu için Bayern Münih, Tottenham ve Arsenal'in 50 milyon Euro'yu, Chelsea'nin ise 60 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ileri sürüldü. Cengiz'in 60 milyon Euro'ya satılması halinde Altınordu kasasına 3 milyon Euro koyacak. Cengiz, Başakşehir'den Roma'ya 13.4 milyon Euro'ya transfer olduğunda İzmir ekibi yüzde 30 pay olarak yaklaşık 4 milyon Euro kazanmıştı. Cengiz'in Roma'yla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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