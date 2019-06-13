Altınordu'nun durağı Valencia

13 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Daha önce İspanya'da Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Real Sociedad ve Villarreal, İtalya'da Milan ve Atalanta, Fransa'da ise Olimpik Lyon ve Marsilya gibi kulüplerin üst düzey yönetimleriyle bir araya gelen Altınordu yöneticilerini, Valencia'da Akademi Direktörü Luis Martinez, Futbol Programları Teknik Koordinatörü Antonio Navarro, Sportif ve Marke Geliştirme Sorumlusu Lorenzo Martinez ile Akademi İdari İşler Sorumlusu Juan Vincente Munoz ağırladı. Altınordu İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barış Orhunbilge ve Dış İlişkiler Yönetmeni Aydın Güvenir, 6'ncı Uluslararası U12 İzmir Cup'a da katılan Valencia yetkililerine kulübü tanıtan detaylı bir sunum yaptı.
Dünya futboluna David Silva, Jordi Alba, Paco Alcacer, Isco Gaizka Mendieta, Raul Albiol ve David Albelda gibi yıldızları kazandıran 50 yıllık Valencia Akademi'nin Direktörü Luis Martinez, Altınordu için "Altınordu'nun dünyanın birçok kulübünden çok daha iyi ve organize yapısı, büyük bir oyuncu potansiyeli var. Türkiye'nin Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi kulüpleri dünyaca tanınıyor. Altınordu bizim için çok yeni. Ancak 7 yıl gibi kısa sürede yapılanlar sayesinde herkesin dikkatle takip ettiği bir kulüp konumuna yükseldi. Oyuncu yetiştirme konusunda ortak felsefeye sahip olduğumuz Altınordu ile yakın ilişkiler içerisinde olmak bizi son derece mutlu ediyor" dedi.
Orhunbilge ve Güvenir de ziyarette akademi tesislerinde incelemelerde bulundu, Valencia'nın misyon, vizyon ve futbol programıyla ilgili sunumu izledi. 1919'da kurulan ve bu sene 100'üncü yılını kutlayan Valencia'nın yöneticileri, kulüp tarihini anlatan özel kitabı, Altınordu yöneticilerine armağan etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!