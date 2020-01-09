İHA

Altınordu, devre arası transfer çalışmalarına hız verdi. Kırmızı-lacivertli ekip, son olarak 3. Lig ekiplerinden Osmaniyespor forması giyen sol kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu’nu renklerine bağladı. İzmir ekibi, kariyerinde daha önce Güngören, Eskişehirspor, Karacabey Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor, Edirnespor, Ergene Velimeşe ve Alibeyköyspor takımlarında görev yapan 25 yaşındaki futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Atılan imzaların ardından Metehan Mimaroğlu, takımın Antalya kampına katıldı. Mimaroğlu bu sezon Osmaniyespor’un ligin ilk yarısında oynadığı tüm maçlarda forma giyerken 5 kez de gol sevinci yaşamıştı.