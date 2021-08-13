Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Futbola Hollanda'da başlayıp, Türkiye'de Adanaspor ve Giresunspor takımlarında mücadele eden Kürşad Sürmeli, son olarak Hollanda'da MVV Maastricht takımında forma giydi.

