Spor Toto 1'inci Lig'de 7'nci hafta mücadelesinde Altınordu evinde 1-0 öne geçtiği maçta Ankara Keçiörengücü'ne 4-1 mağlup oldu. Bu sonuçla galibiyeti bulunmayan Altınordu 3 puanda kalıp düşme hattından kurtulamazken, 14 puana ulaşan Keçiörengücü maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
7'nci dakikada Altınordu golü buldu. Sağdan Ali Dere'nin kullandığı kornerde ceza sahası karıştı, altı pasta topa son dokunan Volkan oldu: 1-0.
16'ncı dakikada konuk ekip skora denge getirdi. Erhan'ın savunmanın arkasına gönderdiği topla sağdan ceza sahasına giren Hamza, meşin yuvarlağı uzak köşeden filelere gönderdi: 1-1.
36'ncı dakikada Keçiörengücü öne geçti. Erhan'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Mikail düzgün ve sert bir vuruşla topu köşeden ağlara yolladı: 1-2.
44'üncü dakikada Altınordu ceza sahasında Camara, Rahmi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonu devam ettiren Hakem Murat Erdoğan, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyerek penaltı noktasını gösterdi.
45'inci dakikada penaltı vuruşunda Bekir, farkı 2'ye çıkardı: 1-3. İlk yarı bu skorla sona erdi.
56'ncı dakikada Ankara ekibi kontratakla bir gol daha buldu. Sağdan Melih'in yerden pasında arka direkte Camara topu boş kaleye gönderdi: 1-4.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Ankara Keçiörengücü maçı 4-1 kazandı.
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