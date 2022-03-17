Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, 100 kişilik bir kafile ile İzmir’de kamp yapan Katar ekibinin, Altınordu Futbol Akademisi takımları ve Göztepe 19 yaş altı takımı ile özel maçlar yaptığı belirtildi.

Antrenmanlarını Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde yapan Katar temsilcisinin, maçlarını ise Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi’nde oynadığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aspire Akademi 19 Yaş Altı Takım Teknik Direktörü Inaki Gonzalez Abadia, genç sporcuların yetişmesi için Altınordu Kulübü ile iyi ilişkiler içinde olduklarını kaydetti. Altınordu’nun genç oyunculara verdiği önemi bildiklerini belirten Abadia, "Antrenörleriniz de genç sporcuların eğitimi için oldukça kararlılar. Başkan da büyük yatırımlar yapıyor. Maçlarımızı oynadığımız tesisler harika. Genç sporcuların iyi yetişmesi için her şey düşünülmüş." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin de kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan eşliğinde Torbalı Metin Oktay Tesisleri’ni gezdiği bildirildi