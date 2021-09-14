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Altınordu'dan Bundesliga'ya ikinci transfer

Altınordu forması giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak İnce'nin Bundesliga'da mücadele eden bir Alman kulübüyle 3+2 yıllığına resmen anlaştığı öğrenildi

14.09.2021 - 12:27 | Güncelleme: ABONE OL
Altınordu'dan Bundesliga'ya ikinci transfer

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, 2016 yılında Freiburg'a gönderdiği milli stoper Çağlar Söyüncü'den sonra ikinci kez bir oyuncusunu Bundesliga'ya uğurluyor.

Altınordu forması giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak İnce'nin Bundesliga'da mücadele eden bir Alman kulübüyle 3+2 yıllığına resmen anlaştığı öğrenildi. İki kulüp arasında imzalar atılırken, sözleşmenin detayları gizlilik anlaşması gereği açıklanmıyor. Genç futbolcunun 18 yaşına girdikten sonra devre arasında İzmir ekibinden ayrılacağı bildirildi.

Altınordu'nun önemli bir bonservis bedelinin yanı sıra Burak İnce'nin başka bir kulübe transferinden de pay alacağı bildirildi. Burak'ın hangi kulüple el sıkıştığı önümüzdeki süreçte açıklanacak. Böylelikle Altınordu, 1'inci Lig'den Bundesliga'ya iki oyuncu gönderen ilk ve tek kulüp olma özelliğini taşıyacak. Başkan Vekili Barış Orhunbilge, Ümit Milli Takım'da da görev alan 17 yaşındaki yetenekli oyuncu ile Arminia Bielefeld'in ilgilendiği açıklanmıştı. Burak İnce, geçen sezon 1'inci Lig'de 5 kez rakip fileleri sarstı.

LİGDE RAKİP GENÇLERBİRLİĞİ

Altınordu, ligin 5'inci haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı Caner Ak yönetecek. Evinde Bursaspor'u 2-1 yenerek galibiyetle tanışan Altınordu ligde 4 puanla 11'inci sırada, 1 puanı bulunan Başkent ekibi ise son sırada yer alıyor. İzmir ekibinde kırmızı kart cezası sona eren Muzaffer şans verilmesi halinde forma giyebilecek.

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