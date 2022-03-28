Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi’nde kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan ile bir araya gelen Mehmet Necati Özdeniz'in yeni görevine başladığı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Seyit Mehmet Özkan, organizasyon yapılarında görünürde sadece Altınordu A Takımı'nın olduğunu ancak en temelde futbol okulları, akademilerinin ve elit takımlarının bulunduğunu belirtti.
Altınordu Futbol Kulübü olarak misyonlarının bu toprakların çocuklarına spor yaptırmak ve en yeteneklilerini akademilerinde ileri futbol eğitimi vermek olduğunu bildiren Özkan, şunları kaydetti:
"Misyonumuz ileri futbol eğitimi vererek Avrupa’nın 5 büyük ligine profesyonel futbolcu üretmektir. Bu organizasyonda A Takımımızın misyonu yarışmacı kısmında oyuncularımızın kendilerini gösterebilecekleri yerdir. A Takımımız bizim vitrinimiz, orası çok önemli. Kulüp olarak tamamıyla yüzümüzü Avrupa’ya çevirdik 'yerelden evrensele' mottosuyla çalışıyoruz. Şu anda sadece Avrupa’yı hedefledik ama sonrasında bu organizasyon ABD’ye kadar uzanabilir. İlk hedefimiz Avrupa’nın 5 büyük ligine oyuncu yetiştirmek."
Özkan, kurumsallaşma yolunda önemli adımlar attıklarını ve üst düzey bir yöneticiye ihtiyaçları olduğu için Necati Özdeniz’i göreve getirdiklerini belirterek, "Necati Bey uzun yıllar bankacılık görevinde üst düzey yöneticilik yaptı. Birçok başarılı organizasyonu yönetti. Herhangi bir organizasyonunun üst yapısını rahatlıkla taşıyabilecek kapasiteye sahip." ifadelerini kullandı.
A Takımı'nın tüm sorumluluğunun Özdeniz'de olacağını bildiren Özkan, "Uzun yıllardır futbol amatör yöneticiler tarafından değil profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmeli diye öneriyordum. Biz de önemli bir adım attık. Altınordu’nun geleceğini inşa edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Mehmet Necati Özdeniz de Seyit Mehmet Özkan ve Altınordu Futbol Kulübü’nün misyonuna inandığı için görevi kabul ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Kulübümüzün misyonu doğrultusunda bu toprakların çocuklarına fırsat eşitliği sunmak için çalışacağız. Mehmet Bey bu işi bir yere kadar getirdi. Biz de daha ileriye nasıl taşırız onun için çalışacağız, kafa yoracağız. Bu organizasyonun içinde olacağım için çok mutluyum. Başkanımızın hayaline ortak olup biz de elimizi taşın altına koyup bu topraklara borcumuzu ödeyeceğiz. Bu benim için özel bir görev oldu."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!