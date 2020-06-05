Altınordu'da Yasin formaya yakın

Koronavirüs salgını sürecinde evlerinde çalışmak zorunda kalan Kemal ve Hüsamettin'in aksine tesislerde kalarak antrenman sahasından faydalanan Yasin'in form durumunun üst düzeyde olduğu ifade edildi. İdmanlardaki istekli futboluyla dikkat çeken gurbetçi santrfor, ilk 11'e göz kırparken, yedek kulübesinde de kurtulmak istiyor. Yasin Ozan, takımına katkı sağlayarak yeni sezonda da lacivert-kırmızılı ekipte kalmayı hedefliyor.

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