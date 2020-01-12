Altınordu'da rota Play-Off

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Ligde yıllardır Play-Off'u son hafta ıskalayan Altınordu'da, "Önümüzde birbirinden zorlu 17 maç var" yorumu yapan Eroğlu, "Başlangıçtaki puan kayıplarımız nedeniyle şu anda Play-Off'un 9 puan gerisindeyiz. Son üç sezonda ligin ikinci yarılarında iki kez 31, bir kez de 33 puan aldık. Bu sezon ikinci devre hedefimiz 35 puan. Başarabilirsek ki ben buna inanıyorum, yine Play-Off için iddialı konuma geliriz. Bu açıdan önümüzdeki hafta Hatayspor maçıyla başlayacağımız seri, büyük önem taşıyor" dedi.
Her yenilgiden bir şey öğrenerek yollarına devam ettiklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Altınordu, ayakları yere sağlam basan, gelecek planlaması olan bir organizasyon. Kaybettiğimiz maçlardan bile alınacak çok dersler olduğunu yaşayarak öğrendik. Nitekim ligin ilk dokuz haftasındaki kötü sonuçlardan çıkardığımız derslerle, sekiz haftalık ivmeyi yakaladık. Yarışmacı kimliğimizi korurken, yetiştirici de olabilmek, sürekli yeni çözüm yolları bulmayı sağlıyor" ifadelerini kullandı.
Ligin kaliteli yabancı ve yerli oyunculardan kurulu olduğuna dikkat çeken Eroğlu, "Kulüpler, sadece ağır ekonomik şartlar nedeniyle gençlere şans veriyor. Oysa biz, gözümüzü bile kırpmadan 15 yaşındaki Burak İnce ile 16 yaşındaki Ravil Tagir'i oynatıyoruz. Kerim Alıcı, Oğulcan Ülgün, Yusuf Yalçın Arslan ve Onur Taha Takır gibi gençlerimizi sürekli kullanıyoruz. Gerçek hedefimiz Süper Lig'e doğru yürürken, gençlerimizi de vitrine çıkarmak" yorumu yaptı.
A takım ve milli takım formasının herkese yakın olduğunu da sözlerine ekleyen Eroğlu, "2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli takım forma giyecek Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ve Abdulkadir Parmak, Altınordu armasını taşıyan oyuncular. Altyapımızdan çıkan Çağlar ve Cengiz şu anda toplamda 100 milyon Euro'yu geçen değerleriyle en pahalı Türk oyuncular. Bunlar çalışmanın ve güvenin eseri. Gelecek yıllarda A Milli Takım'daki Altınordu patentli oyuncu sayısı daha da yükselecek" dedi.
ANIL'A 'KAL' ÇAĞRISI
Altınordu'da yönetim Süper Lig'e gitmeye hazırlanan Anıl Koç'a takımda kalması yönünde çağrıda bulundu. Antalya kampına katılmayan ve devre arası hazırlıklarını özel antrenör eşliğinde Kuşadası'nda sürdüren gurbetçi futbolcunun yönetimden düşünmek için süre istediği öğrenildi. İsmi Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor ve Gençlerbirliği ile anılan Anıl, henüz bir kulüple anlaşma sağlayamadı. İlk yarıda attığı 5 golle kırmızı-lacivertli takımın en skorer ismi olan gurbetçi sol kanat oyuncusunun sözleşmesinde, "500 bin TL karşılığında serbest kalır" maddesi yer alıyor.
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