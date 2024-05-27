Altınordu'da Olcay Şahan dönemi!

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'da teknik direktörlük görevine Olcay Şahan getirildi.

Sezonun bitimi ile beraber teknik direktör Atilla Küçüktaka ile yollarını ayıran İzmir ekibi Altınordu, Olcay Şahan ile sözleşme imzaladı.

Teknik direktörlük kariyerine futbolcusu olduğu Ankaraspor'da başlayan Olcay Şahan takımı ile 15 maça çıkmış ve 1.13 puan ortalaması yakalamıştı.