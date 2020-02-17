Fatih Karagümrük deplasmanında ayak bileğinden sakatlanması nedeniyle Akhisarspor, Eskişehirspor (D) ve Osmanlıspor karşılaşmalarında forma giyemeyen 22 yaşındaki savunmacının takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi. İdman eksiği olan Kerim'in Adana deplasmanına yetiştirilmesi için seferberlik ilan edildi. İzmir ekibinde tedavisi süren ön libero Oğulcan bu hafta da kadroda yer almayacak.

Bu sezon deplasmanda oynadığı 10 maçta 4 beraberlik, 6 yenilgi alarak galibiyet yüzü göremeyen Altınordu, hafta sonu Adana Demirspor karşısında kötü gidişe son vermeye çalışacak. Adana Demirspor deplasmanının ardından 26 Şubat Çarşamba günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceklerini belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Üst üste iki zorlu maça çıkacağız. Bu iki karşılaşmadan 4 puan çıkarmayı hedefliyoruz. Ligin ikinci yarısında Eskişehirspor maçı dışında kötü oynamadık. İç sahadaki başarımızı deplasmanda da sağlamak istiyoruz" dedi.