Altınordu'da Enis Destan krizi

Spor Toto 1'inci Lig'de dün evinde Yılport Samsunspor'a 2-0 yenilerek düşme hattından kurtulma fırsatını kaçıran Altınordu'da müsabakayı tribünden izleyen yıldız adayı genç forvet Enis Destan'ın kadro dışı kaldığı öğrenildi.
Hafta içinde 68 Aksaray Belediyespor'la oynanan kupa maçında soyunma odası koridorunda rakip takım futbolcusuna hakareti nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Enis'in bu hareketi kırmızı-lacivertli kulüpte de cezasız kalmadı. "İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu" sloganını ilke edinen Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın genç santrforu kadro dışı bıraktığı belirtildi.
Kulüp tesislerinden ayrılan Enis'in kaç maç men cezası alacağı merak konusu olurken, 19 yaşındaki yıldız adayı ilk yarının bitimine 3 hafta kala izinli olarak takımdan ayrıldı.
Burak İnce'yi geçen ay Bundesliga ekiplerinden Arminia Bielefeld'e satan İzmir temsilcisi, devre arasında Enis'i de Avrupa kulüplerinden birine göndererek önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor. Sezon başında kulüpten izin alıp gittiği Avrupa'ya transferin kapısından dönen, ardından ligde bu sezon bekleneni veremeyen Enis, U21 Milli Takımı'nda da görev alıyor. Enis, Türk futbolunda geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor.
EROĞLU: "FİNAL PASLARINI ATAMADIK"
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Samsunspor maçında ileri uçta final paslarını istedikleri şekilde atamayınca sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını söyledi. Deneyimli teknik adam, "Maça iyi başladık, geçişlerle pozisyonlar bulduk fakat istediğimiz final paslarını bir türlü atamadık. Yine ceza sahasına girdiğimiz pozisyonlarda doğru oyuncuyu bulamadık. Dengeli giden oyunda top rakipteyken de kaleye yaslandığımızda kalemizde golü gördük" dedi. Karşılaşmanın ikinci yarısında bu sezonun en çok ceza sahası girişini yaptıkları maçı oynadıklarını dile getiren Eroğlu, "Son vuruşlarda etkisiz olmamızın yanı sıra doğru oyuncuyu bulamayınca bir türlü golü atamadık. Eğer golü atsak maç lehimize dönebilirdi. Bireysel becerilerde başarılı değildik" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!