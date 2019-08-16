Geçen sezon sakatlığı nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Enes'ten kendisine kulüp bulmasını isteyen Altınordu, futbolcunun hiçbir takımla anlaşmaması nedeniyle sıkıntı yaşıyor.

Kadro dışı kalması nedeniyle bireysel antrenmanlar yapan deneyimli forvet İzmir ekibi ile olan sözleşmesini feshetmezse yeni sezonda oynamadan kulüpten 650 bin TL kazanacak. Yönetime kulüp bulamadığını ileten Enes'in geçen sezondan da 120 bin TL alacaklı olduğu öğrenildi. Altınordu, tecrübeli futbolcuyla karşılıklı anlaşarak yolları ayırmayı planlıyor.